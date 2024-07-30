Simav'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, 4 araç ve 1 elektrikli motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sanayi kavşağına hızlı ve kontrolsüz bir şekilde giren K.C.(65) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen U.A.(53) yönetimindeki araca, ardından elektrikli motosiklete çarptı. 4 araç ve 1 elektrikli motosikletin karıştığı kazada araç sürücüleri K.C.(65), U.A.(53) ve motosiklet üzerinde bulunan C.Ş.(14), M.Ş.(53), M.S.(75) ve M.S.(76) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA