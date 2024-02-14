Şimşek Ahırda 3 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti - Son Dakika
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Şimşek Ahırda 3 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti

Şimşek Ahırda 3 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı yağışlar sonucu bir ahıra şimşek isabet etti ve ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

14.02.2024 17:29
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ahıra şimşek isabet etti, ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Aşırı yağış Siverek ilçesinde hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Fırat mahallesinde Serkan Giray'a ait ahıra yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi soncu ahırda bulunan büyükbaş hayvan telef oldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şimşek Ahırda 3 Büyükbaş Hayvanı Telef Etti - Son Dakika

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