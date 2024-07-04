Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında müştekilerin ifadeleri devam etti

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına müştekilerle devam etti. Maktul Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Selman katil değildir, Sinan'ın katilleri bellidir, Eray Özyağcı ve Doğukan Çep. Eşimin ölmeden önce söyledikleri 'Ayşe, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış beni öldürtmek istiyorlarmış' dedi" ifadesinde bulundu.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş ve yakınları katıldı. Duruşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sercan Hamşıoğlu ile milletvekilleri Metin Ergun ve Yavuz Aydın, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Murat Bakan, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez yer aldı.

Mahkeme Başkanı duruşma başlamadan önce, sanık Doğukan Çep'in dünkü duruşmada jandarma eşliğinde dışarı çıkartıldığı sırada müştekilerin bulunduğu tarafta bulunan izleyicilere tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığını ve bunun da üye hakim tarafından bildirildiğini ifade ederek söz konusu duruma ilişkin Çep'e uyarıda bulundu.

Ardından başkan duruşmanın sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edeceğini bildirdi. Duruşma 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçlamasıyla yargılanan, Doğukan Çep'in kaldığı oteli ayarladığı iddia edilen Alper Atay'ın avukatının savunmasıyla başladı. Müvekkilinin olaya dahil olmadığını belirten Avukat Engin Çelebi, müvekkilinin yılbaşı gecesini Doğukan'ın bulunduğu otelde geçirdiğini anlattı. Otel'in sahibi Gökhan Türkmen'in gerçek dışı beyanda bulunduğunu, müvekkilinin Doğukan Çep için oda istediğini ve parasını ödediğini iddia ettiğini söyleyen Çelebi, Türkmen'in bu beyanlarının tanıklar tarafından yalanladığını belirtti.

22 sanık avukatı beyanlarının tamamlandığını bildiren mahkeme başkanı müşteki tarafının dinleneceğini söyledi.

"Sinan bana, 'Anne benim kalemimi kırmışlar, bana suikast düzenleyecekler' dedi"

Maktul Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, "Çok şükür demek isterdim. 18 aydır öldüm öldüm dirildim. Şurada 4 gündür 22 kez daha öldüm. Sanki herkes masum benim oğlum kendini öldürmüş. Oğlum gelip bana dedi ki 'anne kalemimi kırmışlar, bana suikast düzenleyecekler'. Bir gün yanıma geldi üzerinde çelik yelek vardı. Bana suikast düzenleyecekler dedi" diye konuştu.

"Benim torunlarım akşam olunca kapıları pencereleri kapatıyorlar, bize de bir şey olur diye"

Oğlunun kimseye bir zararının olmadığını söyleyen Müşteki anne Saniye Ateş konuşmasında, "Ben ne kadar dayanırım bilmiyorum. Bu insanlar bu kadar mı acımasız, bu kadar mı vicdansız. Hangi gerekçeyle benim oğlumu öldürdüler. Oğlumu tehdit ediyorlardı, git Devlet Bahçeli'ye söyle dedim. Bahsi geçen araç oğlumun ocak başkanlığı döneminde alındı. O aracı sadece makam kullanıyordu, Devlet Bahçeli'den habersiz bir çay içilmiyordu. Benim yüreğimin yangınını kimse kaldıramaz. Benim torunlarım akşam olunca kapıları pencereleri kapatıyorlar, bize de bir şey olur diye. Hala bizim kapımıza geliyorlar, öldürmekle tehdit ediyorlar. Bugünü ben 18 ay bekledim, yavrumun katilleri ortaya çıksın diye. Benim gelinim korumayla, çelik yelekle dolaşıyor tehdit ediyorlar. Bu devletin üstünde devlet mi var ben kime gideyim. Benim başka gideceğim yer yok. Ben ülkücüyüm ama bunların inandığı ülkücülükten değilim. Bunlar maşa benim oğlumu öldürenler ortaya çıkacak" dedi.

Konuşması sonrası fenalaşan Ateş'e sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ardından duruşmaya 20 dakika ara verildi. Verilen aranın ardından Mahkeme başkanı beyanda bulunması için maktul Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e söz verdi.

"Sinan bana, 'Ayşe Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış beni öldürtmek istiyorlarmış' dedi"

Maktul Sinan Ateş'in eşi Ateş, "Bugüne kadar anlattığınız senaryoyu dinledik. 3 gündür karşınızda türlü türlü yalanlarla bilirkişi raporunu yer yer kabul ederek, o kadar ileri gittiler ki 'Sinan'ı, Selman vurdu' dediler. Sinan'ı kimin vurduğunu da kimin talimatı verdiğini de biliyoruz. Kamera kaydını şimdi bu akıl yoksunu kişiler için anlatmak istiyorum. Kiralık katil Özyağcı Sinan'ın üst kısmına doğru tutup ateş ediyor. Sinan bilinçsiz şekilde yer düşüyor. Hareket etmiyor, Eray Özyağcı, Sinan'ı vuruyor ve kaçıyor. Anlattıklarınızla kendinize kahramanlık yazıyorsunuz. Selman katil değildir, Sinan'ın katilleri bellidir, Eray Özyağcı ve Doğukan Çep. Eşimin ölmeden önce bana söyledikleri 'Ayşe, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış beni öldürtmek istiyorlarmış' dedi. Ahmet Yiğit Yıldırım eşim hakkımda karalama kampanyası başlatmıştı. En sonunda eşimin öldürülmesiyle sonuçlandı. Sinan'ın yanındaki her arkadaşı bu karalamalara maruz kaldı. Tehditler ve hakaretler iyice arttı. Bunların hepsi dosyada mevcuttur" dedi.

"FETÖ'cüysek suç duyurusunda bulunun"

Müşteki Ateş beyanında, "Sinan'a gidelim dedim. Bırak bu işleri dedim. 'Devletim beni korur' dedi. Cumhurbaşkanına da bunları ifade ettim. Cumhurbaşkanı bana söz verdi, "Kızım katiller yakalanacak" dedi. Şimdi çıkıp diyorlar ki Sinan Ateş FETÖ'cüymüş, ben FETÖ'cüymüşüm eğer böyle bir şey varsa gidin suç duyurusunda bulunun. Sinan'a Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatlarıyla bu tehditler gelmiştir. Sinan gazeteci dövdürmüş diyorlar, ben bunu Sinan'a sordum. Eğer böyle bir şey varsa ne ocak başkanı ol ne akademisyen hiçbir şey olma dedim. Sinan'da bana dedi ki, 'Ayşe, ben Genel Merkezden gelen talimatları yapıyorum, eğer yapmazsam bana da ceza keserler' dedi" ifadelerini kullandı.

Ateş beyanına şöyle devam etti:

"Bu işin azmettiricisi rahmetli eşimin bana söylediği İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın gidip Ahmet Yiğit Yıldırım'la görüşüp talimat veriyorlar. Sonucunda eşimi öldürüyorlar. Benim ömrüm olduğu sürece davam devam edecektir. Benim kocama CHP'liler mi saldırdı, Ümit Özdağ mı saldırdı. Sayın savcı için sosyal medyadan konuşuyorlar, şüpheli olanların hiçbirinin serbest kalmaması gerekmektedir, delil karartabilirler. İfademi kabul ederek, dilekçede istediğimiz delillerin dosyaya eklenmesini istiyorum. İsmini verdiğim şüphelilerin adaletle yargılanmasını istiyorum."

Sinan Ateş'in ablası Selma Kazanç ise şöyle konuştu:

"Benim babam, annem, dedem ülkücü. Biz mecburen ülkücü olarak doğduk. Bu camiaya lafım yok. Ülkü Ocaklarının birçok kurumunda görev aldık bundan da gurur duyuyorum. Ama içine sızmış insanların asla bizim olduğumuz dönemdekilerle ilgisi yok. Ben MHP'ye, Ülkü Ocaklarına iftira atmam. Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığına apar topar getirildi. Devlet bey aradı bir gün. 'Oğlum seninle konuşmam gerekiyor' dedi. Sinan'a söylediği bir şey var bunu da kendisi söylesin. Sinan görevden istifa etti. Daha sonra Ateş'e itibar suikastleri başladı. Sinan'ı bu algılar sırasında aradım. Sinan da 'İsmet (Büyükataman) ağabeyle konuşacağım' dedi. Büyükataman da, 'Sinan sana ne yapacaklar, bir şey yapamazlar' diyor. Bu sürecin gelişi Sinan'ın ocak genel başkanlığını bırakmasıyla başladı. Zaten Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'un bir karın ağrısı vardı. Kılavuz ve Yıldırım'ın sürekli tehditleri devam etti. Sonraki süreçte evde otururken Sinan, 'benim kalemimi kırmışlar. Bunların derdi benim canımla' dedi. 'Kim' diye sorduk. 'İzzet Ulvi Yönter, Olcay Kılavuz, Ahmet Yiğit Yıldırım, Semih Yalçın' diye sıraladı" ifadelerinde bulundu.

Duruşmaya müşteki beyanlarının ardından 1 saat öğle arası verildi. - ANKARA