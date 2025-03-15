Şinasi Yurtsever\'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 13 Mart'ta mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti. Yurtsever'in beklenmedik ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Yurtsever'in 7 yıl önce Doğa Rutkay'ın sunduğu programa konuk olduğu anlar vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun programda ölümle ilgili yaptığı şakalar herkesin boğazını düğümledi.

"ÖLÜYOR MUYUM?"

Şinasi Yurtsever, 18 Aralık 2017'de katıldığı programdaki esprili mizacı ve eğlenceli kişiliği ile izleyenlerin yüzünde acı bir tebessüm bıraktı. Programda, ünlü oyuncunun projelerinin konuşulduğu esnada Doğa Rutkay "Son filmin" diyerek gaf yapıyor. Yurtsever ise esprili bir şekilde yanıt vererek, "Son filmin derken, ölüyor muyum? Böyle sanki bir haber veriyormuş gibi." diyor. Esprilerine devam eden Yurtsever'in, "En son Doğa Rutkay'ın programına katıldı. Rahmetli Şinasi Yurtsever orada ne demişti? Haberlerde hep buradan görüntüleri kullanacaklar" ifadelerini kullandığı görülüyor.