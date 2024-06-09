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Sınav giriş kağıdını unutan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti

MARDİN - Mardin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumuna sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına güvenlik büro polisi koştu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Nusaybin'de binlerce adayın girdiği YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi maratonu sabah saatlerinde başladı. Sınav giriş belgesini almayı unutan öğrencinin yardımına Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri yetişti. Sınav giriş belgesini unutan bir kız öğrencinin ekipler tarafından eksik evrakı tamamlanarak sınava gireceği okula 3 dakika kala yetiştirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.