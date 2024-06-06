Sınavları geçemeyenlerin yerine başkalarını soktular: 4 gözaltı - Son Dakika
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Sınavları geçemeyenlerin yerine başkalarını soktular: 4 gözaltı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapılan operasyonda, ehliyet sınavlarında başarısız olanların yerine başkasını sokan 4 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sürücü kursları aracılığıyla farklı illerde e-sınav ve direksiyon sınavlarına başka şahısların girmesini sağlayan şüpheliler, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'ÖSYM Kanununa Muhalefet' suçlarından işlem görecek.

06.06.2024 14:54
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Sınavları geçemeyenlerin yerine başkalarını soktular: 4 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda; ehliyet sınavlarında başarısız olanların yerine başkasını sokan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Takipli Kom Faaliyeti' neticesinde daha önce ehliyet sınavında başarısız olan kişilerin yerlerine başkasını soktukları bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce yapılan operasyonda; farklı illerde e-sınav ve direksiyon sınavlarına sürücü kursları aracılığı ile başka şahısların girmesini sağlamak suretiyle örgütlü olarak 'resmi belgede sahtecilik' ve 'ÖSYM Kanununa Muhalefet' suçunu işleyen 4 şahıs yakalandı.

4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Yahyalı, Kayseri, Ösym, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sınavları geçemeyenlerin yerine başkalarını soktular: 4 gözaltı - Son Dakika

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