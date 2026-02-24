Sincan Belediyesi, market denetimlerine devam ediyor

Sincan Belediyesi, zabıta ekipleriyle birlikte market denetimi gerçekleştirdi.

Sincan Belediyesi, Zabıta ekipleriyle birlikte market denetimi gerçekleştirdi. Sincan Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denetimde istikrarlıyız, güvenli gıdada kararlıyız. Son bir yıl içerisinde 1609'uncu market denetimimizi, Genel Koordinatörümüz İsmail Canocak ve Zabıta ekiplerimizle birlikte sahada gerçekleştirerek halk sağlığını koruma konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha ortaya koyduk. Reyon ve kasa fiyat uyumundan son kullanma tarihlerine, hijyen şartlarından fiyat etiketi kontrollerine kadar tüm detaylar titizlikle incelenmektedir. Amacımız; hemşehrilerimizin güvenilir, sağlıklı ve uygun koşullarda alışveriş yapabilmesini sağlamaktır. Denetimlerimiz aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA