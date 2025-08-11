Sincan'da 55 Yaşında Bir Adam Evinde Ölü Bulundu

Ankara'nın Sincan ilçesinde 55 yaşındaki bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Menderes Mahallesi, 812 Cadde, No: 3/2'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekin Sarıkaya (55) isimli bir şahıs, ev arkadaşı U.S. ile tartıştı. Tartışmanın ardından U.S. evi terk etti. U.S. isimli şahıs 4 gün sonra eşyalarını almak için eve geldiğinde evden gelen kötü kokuları fark etti. Kokuyu fark eden U.S. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin Sarıkaya'nın öldüğünü tespit etti. Şahsın yüzünün tanınmaz halde olduğu ve salonda bulunan koltukta sırt üstü yatar halde olduğu, başucunda alkol olduğu öğrenildi. Şahsın ölüm şekli vücut bütünlüğündeki bozulmadan dolayı tespit edilemezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA