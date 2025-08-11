Sincan'da Aç Kalan Tilki Sokakta Görüntülendi

Ankara'nın Sincan ilçesinde aç kalan bir tilki, sokakta yemek ararken mahallelinin cep telefonuna yansıdı.
Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 979'uncu Sokak'ta, gece saatlerinde aç kalan bir tilki görüldü. Çöp kenarlarında yemek arayan tilki mahallelinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
