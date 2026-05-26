Sincan'da Kurban Bayramı denetimi

Sincan Belediyesi ekipleri tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla market, fırın ve tatlıcılarda bayram öncesi denetimlerini gerçekleştirdi.

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak eşliğinde zabıta ekipleri; market, fırın ve tatlıcılarda bayram öncesi denetimlerini gerçekleştirdi. Hijyen koşulları, ürün kalitesi, fiyat etiketi ve genel kurallara yönelik yapılan kontrollerle vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi adına çalışmalar titizlikle sürdürüldü.

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - ANKARA