Ankara'nın Sincan ilçesinde bir fabrikaya hırsızlık amacıyla giren şüpheli suçüstü yakalandı.
İddialara göre, Sincan ilçesinde bir fabrikaya hırsızlık amacıyla giren şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli gözaltına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sincan'da Fabrikaya Hırsızlık Girişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?