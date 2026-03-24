Sincan'da Gecekonduda Yangın

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Fatih Ulubatlı Hasan Mahallesi Üzümlü Sokak üzerinde bulunan müstakil bir gecekonduda, saat 14.00 sularında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik aksamından kaynaklanan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA