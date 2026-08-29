Sincan'da Hobi Bahçelerinde Yangın
Sincan'daki hobi bahçelerinde çıkan yangın, köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ankara'nın Sincan ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki hobi bahçelerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarlalara doğru yayıldı.
Yangını fark eden mahalle sakinleri, traktörleriyle toprağı sürerek alevlerin önünü kesti. Köylülerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İHA
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