Sincan'da Kendi Evini Yakan Şahıs - Son Dakika
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Sincan'da Kendi Evini Yakan Şahıs

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Ankara Sincan'da bir kişi bilinmeyen nedenle evini ateşe verdi, yangın maddi hasarla söndürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir şahıs kendi evini yaktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kendi evini yaktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sincan, Ankara, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sincan'da Kendi Evini Yakan Şahıs - Son Dakika

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