Sincan'da Minibüs Kazası: 5 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün kamyonete çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana gelmişti. Alınan bilgilere göre, 06 J 1411 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak su yüklü 46 HP 735 plakalı kamyonetle çarpışmıştı. Kaza sonucu minibüste bulunan 5 yolcu yaralanmıştı. Meydana gelen kaza anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. - ANKARA
