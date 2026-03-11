Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev alarak yandı.
Olay, Sincan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddialara göre, otoyolda seyir halinde bulunan motosiklet aniden alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sincan'da Motosiklet Alev Aldı - Son Dakika
