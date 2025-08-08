Sincan'da otomobil-motosiklet kazası

Ankara'nın Sincan ilçesinde karşı yola geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü, o sırada seyir halindeki motosiklete çarptı. kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay, Sincan ilçesi Yenikent semti 12. Cadde'de meydana geldi. Aniden yola çıkan bir otomobile seyir halindeki motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
