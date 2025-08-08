Sincan'da Sefo Konseri Öncesi Kavga Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Sefo konseri öncesi iki grup arasında kavga çıktı. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırdı.

İddialara göre, Sincan'da düzenlenecek olan Sefo konserinden önce alkollü olan iki grup arasında kavga çıktı. Bazı kişiler yumruklarla birbirine saldırdı, çevredeki seyirciler araya girmeye çalıştı. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kavga kısa sürede sonlandırılırdı. Yaşanan olay nedeniyle bazı vatandaşlar alandan ayrılırken, konser alanında güvenlik önlemleri artırıldı. - ANKARA