Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen Sefo konseri öncesi iki grup arasında kavga çıktı. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırdı.
İddialara göre, Sincan'da düzenlenecek olan Sefo konserinden önce alkollü olan iki grup arasında kavga çıktı. Bazı kişiler yumruklarla birbirine saldırdı, çevredeki seyirciler araya girmeye çalıştı. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kavga kısa sürede sonlandırılırdı. Yaşanan olay nedeniyle bazı vatandaşlar alandan ayrılırken, konser alanında güvenlik önlemleri artırıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sincan'da Sefo Konseri Öncesi Kavga Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?