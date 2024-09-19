Sincan'da Sopalı Kavga

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Ankara'nın Sincan ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavga, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Sincan ilçesinde, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokak ortasına taşan kavgada 3 kişi ellerindeki sopalarla yere düşen bir kişiye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu kavga büyümeden sonlandırıldı. Öte yandan sokak ortasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA