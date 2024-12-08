Sincan'da su borusu patladı, cadde göle döndü
ANKARA - Ankara Sincan'da akşam saatlerinde su borusu patladı, cadde göle döndü.
Bugün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Menderes Mahallesi'nde su borusu patladı. Patlamanın ardından mahalle göle döndü. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine belediye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda, patlayan boru tamir edildi.
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