Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçen 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Olay, Sincan ilçesi Yenikent Melih Gökçek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan 2 yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sincan'da Yaya Kazası - Son Dakika
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