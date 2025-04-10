Sincik\'te 11 Öğrenci İçecekten Zehirlendi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 11 öğrenci dışarıdan okula getirdikleri içecekten zehirlendiği düşüncesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sincik ilçe Atatürk İlkokulu'nda bir öğrenci dışarıdan getirdiği içeceği okulda arkadaşlarına ikram etti. Bir süre sonra içecekten içen 11 öğrencide mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı. Durumu fark eden okul görevlileri, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 11 öğrenci, Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi yapılan 11 öğrenci, tamamlanan müdahalelerinin ardından taburcu edildi. - ADIYAMAN