Sincik\'te 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın da aralarında bulunduğu çevre illerde hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 21.43'te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, Malatya'nın da aralarında bulunduğu çevre illerde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.