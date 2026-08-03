Sincik\'te örtü yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen örtü yangını yapılan çalışmalar sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile köylülerin yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının da titizlikle yapıldığı bölgede yangın tamamen söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.