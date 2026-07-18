Sındırgı'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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Sındırgı'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Sındırgı\'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
18.07.2026 12:42
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Sındırgı - Simav yolu üzerinde S.K. yönetimindeki 35 AU 6746 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde araç içinde sıkışan sürücü S.K. itfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılıp, 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevki sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Sındırgı, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika

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