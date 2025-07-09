Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Sındırgı ilçesi kırsal Kürendere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat öğleden sonra başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan yaklaşık 21 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanla ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Sındırgı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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