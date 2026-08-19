Sındırgı’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Sındırgı’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Sındırgı’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Sındırgı'da araçtan sıçradığı belirtilen yangın ormanlık alana yayıldı. 4 uçak, 2 helikopter ve arazözlerle söndürme çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde araçtan çıktığı belirtilen yangının ormanlık alana sıçraması üzerine ekipler harekete geçti. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Düvertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Tankerden yükselen alevlerin ormana sıçradığı iddia edilen yangın, kısa sürede ormanlık alanda büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Helikopter, Acil Durum, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sındırgı’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sındırgı’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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