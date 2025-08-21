Sındırgı Depremi Hasar Tespiti Tamamlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Sındırgı'da tüm evler tek tek tarandı. Balıkesir ve Manisa genelinde toplam 729 binada bulunan bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi.

Çalışmalar sonucunda oluşturulan hasar listeleri mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı. Vatandaşlar evlerinin durumunu bu listelerden kontrol edebilecek. Hasar tespitine ilişkin itiraz etmek isteyenler ise Sındırgı Hükümet Konağı'nda kurulan AFAD başvuru merkezine müracaat edebilecek. Yapılacak itirazlar bir üst kurul tarafından değerlendirilecek. Bir aylık askı sürecinin sonunda binaların hasar durumları kesinleşecek.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ramazan Sabay, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimizin listelere bakarak tespitleri teyit etmelerini rica ediyorum. Eğer bir eksiklik ya da hata olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka itirazda bulunsunlar" dedi.

Öte yandan, bölgede ağır hasarlı ve yıkık binalarda yıkım sürecine de başlanacağı öğrenildi. - BALIKESİR