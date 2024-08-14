Sinem Evinde Ölü Bulundu; Sevgilisi Tutuklandı - Son Dakika
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Sinem Evinde Ölü Bulundu; Sevgilisi Tutuklandı

Eskişehir'de hakkında 'intihar ihbarı' yapılan Sinem Çinğiloğlu (23), evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası gözaltına alınan sevgilisi A.Ö. (27) tutuklandı.

14.08.2024 14:50
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1) SİNEM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU; SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

ESKİŞEHİR'de hakkında 'intihar ihbarı' yapılan Sinem Çinğiloğlu (23), evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası gözaltına alınan sevgilisi A.Ö. (27) tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan Sinem Çinğiloğlu'nun pazartesi günü saat 07.00 sıralarında evinde intihar ettiğine ilişkin ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri harekete geçti. Eve giden ekipler, Sinem Çinğiloğlu'nu yerde yatar halde ölü buldu. İhbarı yaptığı belirtilen sevgilisi A.Ö., Sinem Çinğiloğlu'nun kendisini asarak intihar ettiğini savundu. Çinğiloğlu'nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADE

Sinem Çinğiloğlu'nun şüpheli görülen ölümü sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli A.Ö., sevgilisinin intihar ettiğine dair çelişkili ifadeler verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sinem Çinğiloğlu'nun cenazesi ailesi tarafından alınarak memleketi Erzurum'a götürülürken, kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinem Evinde Ölü Bulundu; Sevgilisi Tutuklandı - Son Dakika

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