Singapur'da eski nişanlısını boğarak öldüren Ahmed Salim idam edildi - Son Dakika
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Singapur'da eski nişanlısını boğarak öldüren Ahmed Salim idam edildi

Singapur'da 2019'dan bu yana ilk idam cezası uygulandı. Bangladeş vatandaşı Ahmed Salim, eski nişanlısını bir otel odasında boğarak öldürdü ve bugün idam edildi. Salim, 2020 yılında idam cezasına çarptırılmış ve Cumhurbaşkanlığı özel affı reddedilmişti.

28.02.2024 22:15  Güncelleme: 22:17
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Singapur'da eski nişanlısını boğarak öldüren 35 yaşındaki Ahmed Salim, 2019'dan bu yana ülkede idam edilen ilk kişi oldu.

Singapur'da 2019'dan bu yana ilk idam cezası uygulandı. Singapur'da eski nişanlısını bir otel odasında boğarak öldüren Bangladeş vatandaşı 35 yaşındaki Ahmed Salim'in bugün idam edildi.

Singapur Polis Kuvvetleri(SPF) tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında bir otel odasında eski nişanlısını boğarak öldüren ve daha sonra çıktığı mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılan Salim'in bugün asılarak infaz edildiği bildirildi.

Salim, mahkeme tarafından 2020 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı özel affına başvuran Salim'in başvurusu reddedilmişti. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Bangladeş, Singapur, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Singapur'da eski nişanlısını boğarak öldüren Ahmed Salim idam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Singapur'da eski nişanlısını boğarak öldüren Ahmed Salim idam edildi - Son Dakika
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