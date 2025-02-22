Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

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Konya'da bir lisede sınıfta öğrencisinin ağabeyi tarafından uğradığı silahlı saldırıda 3 yerinden vurulan öğretmen yaralandı. 19 yaşındaki silahlı saldırganın, 4'üncü sınıfa giden ve özel eğitim öğrencisi olan kardeşiyle yeterince ilgilenmediği iddiasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

22.02.2025 08:36  Güncelleme: 09:09
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Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kutören Mahallesi'nde yer alan Kutören İlkokulu'nda dün sabah saatlerinde dehşet yaşandı. Sınıf öğretmeni Cihan Güçlü (41), sınıfta bulunduğu esnada bir öğrencisinin ağabeyi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ÖĞRETMENİ 3 YERİNDEN VURDU

Engelli bir öğrencisinin ağabeyi Kerim K. (19), sınıf öğretmenine tabancayla 3 kez ateş etti. Kurşunların isabet ettiği öğretmen, sırt, kasık ve sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARDEŞİYLE YETERİNCE İLGİLENMEDİĞİ İDDİASIYLA VURMUŞ

Saldırının ardından kaçan Kerim K, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kerim K'nin, öğretmen Güçlü'yü 4'üncü sınıfa giden ve özel eğitim öğrencisi olan kardeşi M.S.K. ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla yaraladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Konya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nazife:
    hiç bir neden silahlı saldırı gerektirmez insanlar konuşmayı unutmuş şiddete baş vuruyor . 88 9 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Cezalar yeterli olmadığı için, adaletin anasını silkeledikleri için, herkes kendi adaletini kurmaya çalışıyor 49 2 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Herkes özel ilgi bekliyor. Biriyle fazla ilgilensen diğeri kıskanıyor insanoğlu işte. 17 3 Yanıtla
  • Naad İde:
    Haberin giriş bölümü bir lisede diye başlarken gelişme bölümü ilkokulda devam ediyor ,hiçbir durum öğretmene şiddeti haklı kılamaz,hem özel öğrenciyle diğer öğrencileri aynı sınıfta tutmak o kadar emek isteyen bir durum,öğretmene şifalar diliyorum 8 0 Yanıtla
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