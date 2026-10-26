Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gerze'de kadına şiddet semineri verdi - Son Dakika
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gerze'de kadına şiddet semineri verdi

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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gerze\'de kadına şiddet semineri verdi
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gerze'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenledi. Seminerde şiddet türleri, başvuru mekanizmaları ve 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki tedbirler anlatıldı; bilgilendirmelerin sürdürüleceği belirtildi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Gerze ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Gerze Yurt Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen seminerde, yetkililer tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet türleri, şiddete maruz kalan veya maruz kalma riski bulunan kadınların başvurabilecekleri başvuru mekanizmaları ile 6284 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan koruyucu ve önleyici tedbirler detaylıca anlatıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve kadınların yasal hakları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Kadına şiddet3. SayfaGüncelGerzeSinopKadınSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gerze'de kadına şiddet semineri verdi - Son Dakika
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