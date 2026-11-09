Sinop Boyabat'ta öğrenci servisi motosikletle çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta öğrenci servisi motosikletle çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Sinop Boyabat\'ta öğrenci servisi motosikletle çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Boyabat'ta akşam saatlerinde öğrenci servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenci servisi ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde eski emniyet kavşağında meydana geldi. Karşı istikamete geçmek isteyen öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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