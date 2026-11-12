Sinop Boyabat\'ta otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Boyabat ilçesi Şıhlı köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 71 ADU 232 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir tekerleği yerinden koptu.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.