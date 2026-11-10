Sinop Boyabat'ta tırın çarptığı hafif ticari araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta tırın çarptığı hafif ticari araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı

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Sinop Boyabat\'ta tırın çarptığı hafif ticari araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Sanayi Sitesi Kavşağı'nda tırın çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Boyabat Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan ana yola çıkmakta olan H.K.'nin(68) kullandığı 34 HB 4998 plakalı hafif ticari araca, Y.T.(31) yönetimindeki 57 DN 255 plakalı tır çarptı. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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