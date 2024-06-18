Sinop-Boyabat Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Sinop-Boyabat Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sinop-Boyabat yolu Dranaz Tüneli girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada otomobilin tünel girişinde bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

18.06.2024 04:23
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Sinop- Boyabat yolu Dranaz Tüneli girişinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Boyabat yolu Dranaz Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametinden Sinop istikametine seyir halinde bulunan 34 FC 9200 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tünel girişinde bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan F.K. (60) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü E.K. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop-Boyabat Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop-Boyabat Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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