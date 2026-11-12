Sinop Gerze\'de emniyet ekipleri 9,3 gram madde ele geçirdi, 1 şüpheli yakalandı

Sinop Gerze'de emniyet ekipleri 9,3 gram madde ele geçirdi, 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Gerze'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmada 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerince 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çalışmalar neticesinde yakalanan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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