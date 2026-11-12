Sinop Gerze'de emniyet ekipleri 9,3 gram madde ele geçirdi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sinop Gerze'de emniyet ekipleri 9,3 gram madde ele geçirdi, 1 şüpheli yakalandı

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Sinop Gerze\'de emniyet ekipleri 9,3 gram madde ele geçirdi, 1 şüpheli yakalandı
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Sinop Gerze'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında yapılan çalışmada 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerince 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışmalar neticesinde yakalanan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaGüncelGerzeSinopSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Gerze'de emniyet ekipleri 9,3 gram madde ele geçirdi, 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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