Sinop\'ta 53 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Sinop'ta durdurulan şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 53 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor. İl merkezinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durdurularak üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramalarda 53 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten emniyet yetkilileri, şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Vatandaşların da uyuşturucu ile mücadelede emniyet birimlerine destek olmalarının önemine dikkat çekildi. - SİNOP