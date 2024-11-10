Sinop'ta piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 40 bin 126 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde naklederek satışa arz eden suç örgütüne yönelik Gerze ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda Ppyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 40 bin 126 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 8 şahıstan 5'i sevk edildikleri adli makamlanca tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu satıcıları hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, bir bir yakalayıp Sinop'umuzun sokaklarından temizlemeye ve adalete teslim etmeye kararlıyız" denildi. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta 6 Milyon TL'lik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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