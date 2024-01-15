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Sinop'ta balıkçı teknesinde çalışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sinop'ta balıkçı teknesinde çalışan işçi hayatını kaybetti

Sinop'ta bir balıkçı teknesinde çalışan Engin Çebi, çektikleri balık ağına takılan kütüğün üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çebi'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sinop\'ta balıkçı teknesinde çalışan işçi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 23:27,
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Sinop'ta bir balıkçı teknesinde çalışan işçi, çektikleri balık ağındaki kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Akliman sahili açıklarında bir balıkçı teknesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizden arkadaşları ile birlikte balık ağı çeken Engin Çebi (56), ağa takılan kütüğün yüksekten üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çebi'nin arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çebi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta balıkçı teknesinde çalışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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