Sinop\'ta Batma Tehlikesi Geçiren Geminin Durumu

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Sinop'un 39 mil açığında batma tehlikesi geçiren bakır yüklü geminin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşliğinde limana yaklaştığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Honduras bayraklı, "SS GRAYWOLF" isimli kuru yük gemisi, İnceburun'un 39 mil açığında su almaya başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı bot ve helikopter sevk edildi. Burada 20 derece yan yattığı belirlenen gemi, yapılan müdahaleler sonucu bir miktar dengelendi. Bakır yüklü geminin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ve helikopter nezaretinde Sinop Limanı'na yaklaştığı bildirildi. - SİNOP