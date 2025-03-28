Sinop'ta Bayram Güvenlik ve Sağlık Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Bayram Güvenlik ve Sağlık Önlemleri Artırıldı

Ramazan Bayramı öncesi Sinop'ta güvenlik ve sağlık tedbirleri alındı, denetimler artırıldı.

28.03.2025 14:26
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Sinop'ta Ramazan Bayramı öncesi güvenlik ve sağlık tedbirleri alındı.

Bayramda vatandaşların yoğun olacağı yerler, şehir içi ve şehirlerarası yollar, alışveriş ve eğlence yerleri, ibadethaneler, otogarlar ve umuma açık alanlarda alınan tedbirler artırılarak yeteri kadar personel ve araç-gereç görevlendirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde günde 22 personel, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde 24 ambulans ve komuta kontrol merkezi ile birlikte 78 personel, hastanelerin acil servislerinde günde 60 sağlık çalışanı görev yapacak.

Bayram öncesi fahiş fiyat artışının önlenmesi ve etiket kontrollerinin yapılması için, marketlerde, yeme içme yerlerinde ve giyim mağazalarında İl Ticaret Müdürlüğü denetim ekipleri görev yapacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde gıda ve hijyen denetimlerine devam edecek. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Bayram Güvenlik ve Sağlık Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

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