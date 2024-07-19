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Sinop'ta çıkan örtü yangınında 5 hektar alan zarar gördü.

Yangın, Sinop Adabaşı mevkiinde saat 18.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bulunduğu alanda sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede kurumuş otların bulunduğu alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'sı, Sinop Organize Sanayi İtfaiye ekipleri yangına birlikte müdahale etti. Çıkan yangın sonucu 5 hektar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP