Sinop\'ta dengesini kaybedip elektrikli bisikletten düşen çocuk tedavi altına alındı

Sinop'ta elektrikli bisikletten düşen çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletle seyir halinde olan çocuk henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan çocuk için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.