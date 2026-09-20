Sinop\'ta dengesini kaybedip elektrikli bisikletten düşen çocuk tedavi altına alındı

Sinop'ta dengesini kaybedip elektrikli bisikletten düşen çocuk tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta Osmaniye Mahallesi'nde elektrikli bisiklet süren çocuk dengesini kaybedince yere düştü ve yaralandı. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sinop'ta elektrikli bisikletten düşen çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletle seyir halinde olan çocuk henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan çocuk için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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