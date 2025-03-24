Sinop\'ta Direksiyon Başında Rahatsızlanan Sürücü Bariyerlere Çarptı

Sinop'ta direksiyon başında rahatsızlanan sürücü sürücü bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Sinop'un Gerze ilçesi Akçakıraç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü R.K. 57 ACE 787 plakalı aracı ile Gerze istikametine seyir halinde iken bir anda direksiyon başında rahatsızlandı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen otomobil bariyerlere çarparak durabildi. O anlar, trafikte seyir halinde olan başka bir otomobil tarafından kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan sürücü R.K.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP