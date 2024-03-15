Sinop'ta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Sinop Merkez Lala Köyü Sahilkent Mevkii'nde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Merkez ilçe, Lala, Kabalı köyleri ile Erfelek ilçesinde 28 adet güvenlik kamerasından 840 saat görüntünün detaylı izleme ve yapılan araştırmalar neticesinde 1 araç ve 3 şüpheli şahıs tespit edildi, hırsızlığa konu malzemeler Erfelek ilçesi Soğucalı Köyünde bulunarak mağdurlara teslim edildi. Yakalanan 3 şüpheli ise adli mercilerce sevk edildi. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir depo ve iş yerinde 60 bin adet içi tütün dolu makaron, 738 bin adet boş makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinin avukatı, firari şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesini samimi bulmadıklarını açıkladı. Avukat, Cihantimur'un ifadesinde çelişkili noktalar olduğunu ve oğluyla hiçbir şekilde irtibat kurmadığını iddia etti. Ayrıca, Cihantimur'un şoförünün aracın şarjının bittiğini söylediğini ancak bu güzergahın ev ile iş yeri arasında olmadığını belirtti. Aci ailesinin avukatı, Cihantimur'un ifadesini samimiyetsiz bulduklarını ve oğluyla sürekli irtibat halinde olduklarını düşündüklerini söyledi.
Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kazaya karışan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok, Mısır ve ardından ABD'ye kaçtı. Kazanın yaşandığı geceyi anlatan T.C'nin babası ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Cihantimur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri olayı bildirdi ve sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yol kısa bir süre trafiğe kapatıldı ancak araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma başlatıldı.
Edirne'de kontrolden çıkan bir otomobilin takla attığı kazada sürücü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sürücü kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları otomobilde yapılan aramada 108 gram metamfetamin ve çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi. Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan ihraç polis Ü.Ö. Keçiören'de yakalandı. Şüphelinin örgüte bağlılığı ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü takla attı. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, plakası belirlenemeyen minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eyüpsultan'da yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, oğlu ve annesinin ABD'de gülerek sokakta dolaşmasına tepki gösterdi. Aci, bu davada son gülenin kendisi olacağını belirtti ve adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?