Sinop'ta Hırsızlık Şüphelileri Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sinop'ta Hırsızlık Şüphelileri Suçüstü Yakalandı

Sinop\'ta Hırsızlık Şüphelileri Suçüstü Yakalandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde yapılan çalışma sonucunda, 3 ayrı hırsızlık olayının failleri tespit edildi. Şüpheli şahısların ev ve çevrelerinde yapılan aramalarda, çalınan malzemeler ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.04.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Ayancık ilçesinde kablo ve inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli çalmış oldukları malzemeler ile suçüstü yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince yapılan çalışma kapsamında Ayancık ilçesinde değişik tarihlerde gerçekleşen 3 ayrı hırsızlık olayının failleri tespit edildi. Ekipler tarafından şüpheli şahısların ev ve çevrelerinde yapılan aramalarda, 83 kilogram bakır kablo, 1 adet çapa makinası, 2 adet çim biçme makinesi, 3 adet motorlu testere, 4 adet spiral makinası, 4 adet matkap ve çeşitli muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Jandarma, Ayancık, Sinop, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Hırsızlık Şüphelileri Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı’nı “Naber, how are you“ diye karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı'nı "Naber, how are you?" diye karşıladı
15:38 Afrika çöllerinden gelen toz bulutu 2 gün boyunca etkili olacak Afrika çöllerinden gelen toz bulutu 2 gün boyunca etkili olacak
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:34 Türkiye’den Ermenistan’a 1915 tepkisi Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 17:03:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Hırsızlık Şüphelileri Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement