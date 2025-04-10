Sinop\'ta İnşaatta Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı

Sinop'ta çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı.

Olay, Zeytinlik Mahallesi 212 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A isimli işçi, kalıp çakımı yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - SİNOP