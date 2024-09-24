Sinop\'ta İstinat Duvarı Çöktü, Paniğe Neden Oldu

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Sinop'ta çöken istinat duvarı paniğe neden oldu.

Sinop kent merkezi Ada Mahallesi Esen Sokak'ta Onat Apartmanı yanında saat 09.45'te aşırı yağmurlar sonucu istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarı bina sakinlerinde paniğe neden oldu. Olay anında binada yaşayan vatandaşlar, büyük bir gürültüyle uyandı ve dışarı çıktıklarında çökme durumunu fark etti. Hemen apartmanı tahliye eden bölge sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak çevreyi kontrol altına aldı.

Onat Apartmanı'nda yaşayan Kenan Aral, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Doğal afetlerden dolayı yağmurların çoğalmasından dolayı arka taraftaki istinat duvarı birden çöktü. Biz evde oturuyorduk. Büyük bir gürültü çıktı. Eşime ne oldu bir bakalım dedim. Trafik kazası oldu sandık baktık ama kaza olmamış. Sonradan apartmanın kapıcısı geldi istinat duvarının çöktüğünü ve apartmanı boşaltmamız gerektiğini söyledi. Biz de hemen AFAD ve belediye ekiplerine haber verdik. Şu an arka duvar tamamen çökmüş durumda. Hala apartmanda risk var. Apartmanın tamamı boşaltılmış durumda. Yetkililer gerekli incelemeleri yapıyor" dedi.

İstinat duvarının tuğla ile yapılması akıllarda soru işareti bırakırken, Sinop Belediyesi ekiplerince istinat duvarı yıkıldı. - SİNOP