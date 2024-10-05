Sinop\'ta Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

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Sinop'ta demir profil yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, 11.30 sıralarında Gelincik Mahallesi Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö'nün kullandığı kamyonet şehir merkezine seyir ettiği sırada nokta kavşağında virajı alamayarak devrildi. Yan yatan kamyonet park halindeki otomobile zarar verdi. Kamyonet sürücüsünün hafif yaralı olduğu, ambulansla hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi. - SİNOP